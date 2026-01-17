Kahta'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman Kahta’da Kahta Belediyesi yakınlarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı; iki kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:46
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:46
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi yakınlarında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılarda kimler var?

Kavgada Furkan A. (24), Ramazan A. (35) ve İhsan D. (37) vücutlarına isabet eden mermilerle; Mesut A. (24) bıçak darbesiyle; Şeyho D. (63) ise sopa darbesi sonucu yaralandı.

Tedavi ve sevk

Yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan A. ile Mesut A., sağlık durumlarının ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

