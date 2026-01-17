Tokat’ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kaza ve müdahale

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde 12 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen kazada, H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak arkasından giden İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra çarptı.

Kazada 13 kişi yaralanmış, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü H.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Yaralılardan 76 yaşındaki Selahattin Özenalp, Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Muharrem Aydın (55) ise kazadan 5 gün sonra doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

