Tokat’ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş’te 12 Ocak 2026’deki otobüs-tır çarpışmasında ölü sayısı 2’ye yükseldi; 13 yaralı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:47
Tokat’ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Tokat’ta otobüs-tır kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kaza ve müdahale

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde 12 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen kazada, H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak arkasından giden İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra çarptı.

Kazada 13 kişi yaralanmış, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü H.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Yaralılardan 76 yaşındaki Selahattin Özenalp, Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Muharrem Aydın (55) ise kazadan 5 gün sonra doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

TOKAT-SİVAS KARAYOLU KIZILİNİŞ MEVKİSİNDE 12 OCAK 2026 TARİHİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

TOKAT-SİVAS KARAYOLU KIZILİNİŞ MEVKİSİNDE 12 OCAK 2026 TARİHİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI İKİYE YÜKSELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli’de teşhis konulamayan hastalık: 18 yaşındaki Dilara Gezgin hayatını kaybetti
2
Kozan Ülkü Ocakları Orkun Özeller'e Parkta Konuşma İzni Vermedi
3
Bartın'da Bıçaklı Kavga: Kıraathanede Oyun Tartışması 1 Yaralı
4
Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza
5
Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
7
Hatay'da CHP mitinginde tütsü düştü: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları