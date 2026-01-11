Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı — Yenişehir'de Yangın

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Alev Topuna Döndü

Yenişehir'de İmam Hanifi Camii Yanında Meydana Gelen Yangın

Plakası öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semti İmam Hanifi Camii yanında seyir halindeyken aniden alev aldı.

Sürücü, can havliyle araçtan çıkarak kurtuldu. Olay sırasında ölüm veya yaralanma yaşanmadı; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç ise olay sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

