Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı — Yenişehir'de Yangın

Diyarbakır Yenişehir'de seyir halindeki otomobil İmam Hanifi Camii yanında alev aldı; sürücü yara almadan kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:37
Plakası öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semti İmam Hanifi Camii yanında seyir halindeyken aniden alev aldı.

Sürücü, can havliyle araçtan çıkarak kurtuldu. Olay sırasında ölüm veya yaralanma yaşanmadı; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç ise olay sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları