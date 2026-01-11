Diyarbakır'da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı — Sürücü Kurtuldu

Diyarbakır Bağlar'da seyir halindeki pikap bilinmeyen nedenle yandı; sürücü sağ kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:07
Olayın Detayları

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü, aracı güvenli bir yere çektikten sonra can havliyle kendini pikaptan attı. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

