Diyarbakır'da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı — Sürücü Kurtuldu

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı

Olayın Detayları

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücü, aracı güvenli bir yere çektikten sonra can havliyle kendini pikaptan attı. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

