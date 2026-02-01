Diyarbakır'da Taksi ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
Bağlar'da trafik kazası
Diyarbakır'da meydana gelen kazada ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı ve olayda 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ardından 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
