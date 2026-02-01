Diyarbakır'da Taksi ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde ticari taksi ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:27
Diyarbakır'da Taksi ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Taksi ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Bağlar'da trafik kazası

Diyarbakır'da meydana gelen kazada ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı ve olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ardından 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA TİCARİ TAKSİ İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

DİYARBAKIR’DA TİCARİ TAKSİ İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

DİYARBAKIR’DA TİCARİ TAKSİ İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

