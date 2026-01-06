Diyarbakır'da Tır Arkadan Çarptı: 1 Ağır Yaralı
Kaza, Kayapınar Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki tırın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı’nda gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye müdahalesi ve hastaneye sevk
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
