Diyarbakır'da Tır Arkadan Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır Kayapınar'da seyir halindeki tırın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı; itfaiye ekipleri kurtarma yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:13
Diyarbakır'da Tır Arkadan Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Tır Arkadan Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Kaza, Kayapınar Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki tırın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı’nda gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve hastaneye sevk

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaygan Yolda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
2
Adana'da Polisten Kaçan Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yapınca 28 bin 875 TL Ceza
3
Samsun’da Yeni Alınan Araçla Kaza: 2 Yaralı
4
Bursa'da Mustafa Bozbey'e Saldırı Girişimi: Başkan Olay Yerinden Ayrılmadı
5
Bursa'da Bozbey'e Saldırı Girişimi: İş Başvurusu Reddine Bağlı İddia
6
Pendik'te Kuyumcuya Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: Esnaf Müdahale Etti
7
Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Organizatör Hakkında Adli İşlem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları