Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve İnceleme

Kazada yaralanan vatandaş, yapılan müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Hayatını kaybeden vatandaş otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ DE YARALANDI.