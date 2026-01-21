Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır Yenişehir’de Silvan Bulvarı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:15
Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve İnceleme

Kazada yaralanan vatandaş, yapılan müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Hayatını kaybeden vatandaş otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

