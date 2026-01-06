Diyarbakır'da UMKE ve jandarma 1,5 kilometrelik karda yürüyerek hastaya ulaştı

Olay

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kıyı Mahallesi'nde, onkoloji takibi bulunan ve genel vücut ağrısı şikayeti yaşayan 63 yaşındaki Ş.A. için Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ne ambulans talebi ulaştı. Kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olması üzerine Hani 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi ile UMKE ekipleri eş zamanlı olarak görevlendirildi.

Sağlık personeli, jandarma ekipleriyle koordineli hareket ederek 1,5 kilometrelik karlı yolu yürüyerek aştı ve hastaya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta önce Lice Halis Toprak Vakfı Hastanesi'ne, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Açıklama

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde dahi vatandaşların sağlık hizmetine erişimini aksatmamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Asiltürk, "UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerimizin koordineli çalışması sayesinde en zor koşullarda bile hastalarımıza ulaşıyoruz. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

DİYARBAKIR’DA UMKE EKİBİ, JANDARMAYLA BİRLİKTE 1,5 KİLOMETRELİK ZORLU YOLU YÜRÜYEREK HASTAYA ULAŞTI.