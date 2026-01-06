Diyarbakır'da UMKE ve jandarma 1,5 Kilometrelik Karda Yürüyerek Hastaya Ulaştı

Diyarbakır Lice'de UMKE, 112 ve jandarma ekipleri 1,5 km'lik karlı yolu yürüyerek onkoloji hastası Ş.A.'ya ulaştı; hasta Lice ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:44
Diyarbakır'da UMKE ve jandarma 1,5 Kilometrelik Karda Yürüyerek Hastaya Ulaştı

Diyarbakır'da UMKE ve jandarma 1,5 kilometrelik karda yürüyerek hastaya ulaştı

Olay

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kıyı Mahallesi'nde, onkoloji takibi bulunan ve genel vücut ağrısı şikayeti yaşayan 63 yaşındaki Ş.A. için Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ne ambulans talebi ulaştı. Kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olması üzerine Hani 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi ile UMKE ekipleri eş zamanlı olarak görevlendirildi.

Sağlık personeli, jandarma ekipleriyle koordineli hareket ederek 1,5 kilometrelik karlı yolu yürüyerek aştı ve hastaya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta önce Lice Halis Toprak Vakfı Hastanesi'ne, ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Açıklama

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde dahi vatandaşların sağlık hizmetine erişimini aksatmamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Asiltürk, "UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerimizin koordineli çalışması sayesinde en zor koşullarda bile hastalarımıza ulaşıyoruz. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

DİYARBAKIR’DA UMKE EKİBİ, JANDARMAYLA BİRLİKTE 1,5 KİLOMETRELİK ZORLU YOLU YÜRÜYEREK HASTAYA...

DİYARBAKIR’DA UMKE EKİBİ, JANDARMAYLA BİRLİKTE 1,5 KİLOMETRELİK ZORLU YOLU YÜRÜYEREK HASTAYA ULAŞTI.

DİYARBAKIR’DA UMKE EKİBİ, JANDARMAYLA BİRLİKTE 1,5 KİLOMETRELİK ZORLU YOLU YÜRÜYEREK HASTAYA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Erzin'de Narenciye Fabrikası Yangını: 60 Tahliye, 1 Ölü
2
Aydın'da Aralık 2025 Z Raporu Açıklandı: Bin 421 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Defne'de Vidanjöre Çarpan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
4
Hatay'da Film Gibi Kuyumcu Soygunu: 22 Milyon TL 3 Dakikada Çalındı
5
Diyarbakır'da UMKE ve jandarma 1,5 Kilometrelik Karda Yürüyerek Hastaya Ulaştı
6
Diyadin'de Karla Mücadele: Kapanan Yollar Yeniden Ulaşıma Açıldı
7
Hassa'da TOFAŞ ile motosiklet çarpıştı: Sürücü yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları