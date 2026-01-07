Diyarbakır Eğil'de Kafenin Ahşap Terası Alevlere Teslim Oldu

Olay ve müdahale

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir kafenin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yenişehir Mahallesi’nde bir kafenin ahşaptan yapılan teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda teras katın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

