Diyarbakır Eğil'de Kafenin Ahşap Terası Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır Eğil'de Yenişehir Mahallesi'ndeki kafenin ahşap terasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; teras kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:45
Diyarbakır Eğil'de Kafenin Ahşap Terası Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır Eğil'de Kafenin Ahşap Terası Alevlere Teslim Oldu

Olay ve müdahale

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir kafenin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yenişehir Mahallesi’nde bir kafenin ahşaptan yapılan teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda teras katın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇESİNDE BİR KAFENİN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

DİYARBAKIR'IN EĞİL İLÇESİNDE BİR KAFENİN TERAS KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da 46 Günde İkinci Tarihi Konak Yangını
2
İzmir’de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye 11 bin 895 TL ceza, ehliyete 2 ay el konuldu
3
İnegöl'de Kayınbirader ile Enişte Kavgası: 1 Ağır Yaralı
4
Elif Kumal'ın Kaybolmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Samsun'da Pera, Araca Saklanmış 590g Metamfetamin Buldu
6
Sinop'da Sahil Güvenlik 2024-2025 Faaliyet Verileri: Görev Süresi ve Kontroller Arttı
7
Tarsus'ta Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları