Diyarbakır Ergani'de Otomobil Takla Attı — 2 Yaralı

Kaza detayları

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla attı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kazaya karışan aracın plakası 26 AAV 401 olarak kaydedildi. Kaza, Ergani ilçesinde gerçekleşti; sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç devrildi.

Olay yeri ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildiler.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

