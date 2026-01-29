Diyarbakır Sur'da Elektrik Panosu Alev Alev Yandı
Yeşilvadi Mahallesi'nde direk yangını
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesinde dün akşam saatlerinde direk üzerinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan panoyu söndürdü.
Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen pano, ekiplerce yapılan müdahale ile kısa sürede onarıldı.
