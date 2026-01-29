Diyarbakır Sur'da Elektrik Panosu Alev Alev Yandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde direk üzerindeki elektrik panosu dün akşam yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri müdahale edip panoyu onardı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:23
Yeşilvadi Mahallesi'nde direk yangını

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesinde dün akşam saatlerinde direk üzerinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan panoyu söndürdü.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen pano, ekiplerce yapılan müdahale ile kısa sürede onarıldı.

