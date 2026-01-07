Doç. Dr. Bayram Çağlar’ın Şüpheli Ölümü: Otopsi Bekleniyor

Gümüşhane Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Bayram Çağlar evinde ölü bulundu; cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:04
Olayın Detayları

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, birkaç gündür kendisine ulaşılamaması üzerine ailesi ve meslektaşlarının polise yaptığı ihbarın ardından evinde ölü bulundu.

Polis ekipleri, Çağlar’ın tek başına kaldığı Karşıyaka Mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine girdiğinde, akademisyenin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan ön incelemede ölümün şüpheli olduğu değerlendirildi.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Doç. Dr. Bayram Çağlar’ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenildi.

İnceleme ve Otopsi

Olay yeri inceleme ekipleri, Çağlar’ın 3. katta bulunan dairesinde detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından akademisyenin cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Ölüm nedeninin kesinleşmesi, otopsi sonuçlarıyla netlik kazanacak.

Tören

Hayatını kaybeden Doç. Dr. Bayram Çağlar için yarın Gümüşhane Üniversitesi'nde bir tören düzenleneceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

