Domaniç-İnegöl Karayolu'nda Üç Ayrı Kaza: 5 Araçta Ağır Hasar

Kazanın Özeti

Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile İnegölü birbirine bağlayan karayolunda, kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle aynı noktada art arda üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Olaylarda toplam 5 araç ağır hasar görürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaza Detayları

Virajlı yolda kayganlaşan zeminde yaşanan ilk kazada kayan bir araç, önündeki aracıyla birlikte yol kenarına savruldu. Olay yerinden geçmekte olan bir ekip aracı yardım için durdu. Bu sırada yukarı istikametten gelen başka bir araç, kar nedeniyle kayarak kontrolünü kaybetti ve yol kenarında duran ekip aracına çarptı.

Aynı virajda gerçekleşen üçüncü kazada ise bir araç şarampole kayarak kara saplandı. Kazalar birbirine yakın noktada gerçekleştiği için hasar artarken, şans eseri can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

Hasar ve Güvenlik Uyarısı

Yetkililer, sürücüleri özellikle Domaniç-İnegöl Karayolu’nun virajlı ve heyelan riski bulunan kesimlerinde dikkatli olmaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Kar ve buzlanma koşullarında hızın azaltılması ve takip mesafesinin korunması istendi.

DOMANİÇ-İNEGÖL KARAYOLU’NDA KAZA ZİNCİRİ, 5 ARAÇ MADDİ HASAR GÖRDÜ