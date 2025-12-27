DOLAR
Domaniç-İnegöl Karayolu'nda Üç Ayrı Kaza: 5 Araçta Ağır Hasar

Domaniç-İnegöl karayolunda kar nedeniyle üç ayrı kazada 5 araç ağır hasar aldı; yaralanma yok. Yetkililer kış lastiği ve dikkat uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:53
Kazanın Özeti

Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile İnegölü birbirine bağlayan karayolunda, kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle aynı noktada art arda üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Olaylarda toplam 5 araç ağır hasar görürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaza Detayları

Virajlı yolda kayganlaşan zeminde yaşanan ilk kazada kayan bir araç, önündeki aracıyla birlikte yol kenarına savruldu. Olay yerinden geçmekte olan bir ekip aracı yardım için durdu. Bu sırada yukarı istikametten gelen başka bir araç, kar nedeniyle kayarak kontrolünü kaybetti ve yol kenarında duran ekip aracına çarptı.

Aynı virajda gerçekleşen üçüncü kazada ise bir araç şarampole kayarak kara saplandı. Kazalar birbirine yakın noktada gerçekleştiği için hasar artarken, şans eseri can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

Hasar ve Güvenlik Uyarısı

Yetkililer, sürücüleri özellikle Domaniç-İnegöl Karayolu’nun virajlı ve heyelan riski bulunan kesimlerinde dikkatli olmaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Kar ve buzlanma koşullarında hızın azaltılması ve takip mesafesinin korunması istendi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

