Domaniç'te gizli buzlanma minibüsü şarampole yuvarladı

Kaza detayları

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Çakıl Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaygan zeminde takla attı ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada iki kişi yara almadan kurtuldu; minibüste ise maddi hasar meydana geldi. Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Vatandaşların açıklamaları

Olayın ardından bölgeye toplanan vatandaşlar, özellikle kış aylarında dar köprüler ve keskin virajlar nedeniyle yolun sık sık kazalara sahne olduğunu belirtti ve yetkililerden önlem alınmasını istedi.

