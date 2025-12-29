DOLAR
Domaniç'te gizli buzlanma minibüsü şarampole yuvarladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı; iki kişi yara almadan kurtuldu, minibüste maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:48
Kaza detayları

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Çakıl Köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaygan zeminde takla attı ve yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada iki kişi yara almadan kurtuldu; minibüste ise maddi hasar meydana geldi. Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Vatandaşların açıklamaları

Olayın ardından bölgeye toplanan vatandaşlar, özellikle kış aylarında dar köprüler ve keskin virajlar nedeniyle yolun sık sık kazalara sahne olduğunu belirtti ve yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

