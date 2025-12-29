DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,53 0,18%
ALTIN
6.149,88 1,63%
BITCOIN
3.752.729,97 0,24%

Elif Kumal İçin Seferberlik: Erdek ve Kapıdağ'da Aramalar Sürüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Elif Kumal için AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllüler Kapıdağ Yarımadası'nda dron ve köpeklerle arama yapıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:24
Elif Kumal İçin Seferberlik: Erdek ve Kapıdağ'da Aramalar Sürüyor

Elif Kumal için Kapıdağ'da seferberlik sürüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp sırasında kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri Kapıdağ Yarımadası'nda geniş çaplı arama yürütüyor. Çalışmalarda şu ana kadar Elif Kumal’a ait bir ize rastlanılmadı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, sevgilisiyle kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı öğrenilen Elif Kumal’a bir daha ulaşılamadı. Çevredeki güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal’ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi.

Arama çalışmaları ve destek

Kayıp için resmen seferberlik başlatıldı. AFAD’dan dron destekli arama timi, 50’den fazla jandarma komando, iz köpekleri, UMKE ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, Elif Kumal’ın olabileceği her yerde arama ve tarama faaliyetini sürdürüyor.

Drone ve özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi yakından tanıyan off-road gruplarının da destek verdiği öğrenildi. Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanlar karış karış taranıyor, ancak şu ana kadar Kumal’a ya da aracına ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

BALIKESİR'İN ERDEK İLÇESİNDE KAMP YAPTIKTAN SONRA SEVGİLİSİ İLE TARTIŞAN VE ADETA SIRRA KADEM...

BALIKESİR'İN ERDEK İLÇESİNDE KAMP YAPTIKTAN SONRA SEVGİLİSİ İLE TARTIŞAN VE ADETA SIRRA KADEM BASAN 33 YAŞINDAKİ ELİF KUMAL İÇİN ADETA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ.

JANDARMA TİMLERİ, AFAD TİMLERİ, İTFAİYE EKİPLERİ VE UMKE EKİPLERİ KAPIDAĞ YARIMADASI'NI ADETA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Hatice Yalman Davası: Marketteki Sessiz Yardım Çağrısı İhmal Edildi
2
Kayseri'de kuruyemişçi deposunda klima yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
3
İğdır'da Kuyumcu Soygunu: 5-6 Kilo Altın Çalındı
4
Safranbolu’da Kar Nedeniyle Çatı ve Tenteneler Çöktü
5
Kastamonu'da Kar Kazası: Yan Yatan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
6
Menteşe'de Elektrik Trafosunda Yangın Paniği — Ekipler Kısa Sürede Müdahale Etti
7
İzmir Ödemiş’te Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı