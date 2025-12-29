Elif Kumal İçin Seferberlik: Erdek ve Kapıdağ'da Aramalar Sürüyor

Elif Kumal için Kapıdağ'da seferberlik sürüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp sırasında kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri Kapıdağ Yarımadası'nda geniş çaplı arama yürütüyor. Çalışmalarda şu ana kadar Elif Kumal’a ait bir ize rastlanılmadı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, sevgilisiyle kamp sırasında yaşanan tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı öğrenilen Elif Kumal’a bir daha ulaşılamadı. Çevredeki güvenlik kamerası incelemelerinde, Kumal’ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi.

Arama çalışmaları ve destek

Kayıp için resmen seferberlik başlatıldı. AFAD’dan dron destekli arama timi, 50’den fazla jandarma komando, iz köpekleri, UMKE ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, Elif Kumal’ın olabileceği her yerde arama ve tarama faaliyetini sürdürüyor.

Drone ve özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi yakından tanıyan off-road gruplarının da destek verdiği öğrenildi. Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve ormanlık alanlar karış karış taranıyor, ancak şu ana kadar Kumal’a ya da aracına ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

