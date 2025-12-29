Halfeti'de Kar Temizliği Yapan İş Makinesi Devrildi: 1 Yaralı

Kaza İlçe Çıkışında Meydana Geldi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, kar temizliği yapan Halfeti Belediyesi'ne ait bir iş makinesi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ilçe çıkışında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücünün adı Abdurrahman P. Olay yerine gelen ekipler tarafından iş makinesinden çıkarılan sürücüye ilk müdahale yapıldı ve ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili ayrıntılar, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

