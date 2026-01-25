Dörtyol'da 2 Bin TL'lik Sıvı Yağ Hırsızlığı Kamerada

Hatay Dörtyol'da bir kişi market önündeki 2 bin TL değerindeki 18 litre sıvı yağı çaldı; görüntüler paylaşıldı, şüpheli bulundu ve para tahsil edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:15
Dörtyol'da 2 Bin TL'lik Sıvı Yağ Hırsızlığı Kamerada

Dörtyol'da 2 Bin TL'lik Sıvı Yağ Hırsızlığı Kamerada

Market önündeki koliden 18 litre yağ çalındı, güvenlik kamerası kaydetti

Hatay'da, bir şahsın marketin önünde bulunan 2 bin TL değerindeki sıvı yağları koliyle çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özel Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İşletme sahibi, ön tarafta bulunan sıvı yağ kolilerinden birinin eksik olduğunu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, kafasını kapüşonla kapatan bir şahsın 18 litre tutarındaki sıvı yağı bir koliye koyarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yağ çalan şahsa ulaşıldığı ve paranın tahsil edildiği öğrenildi.

HATAY'DA BİR ŞAHSIN MARKETİN ÖNÜNDE BULUNAN 2 BİN TL DEĞERİNDE SIVI YAĞLARI KOLİYLE ÇALDIĞI ANLAR...

HATAY'DA BİR ŞAHSIN MARKETİN ÖNÜNDE BULUNAN 2 BİN TL DEĞERİNDE SIVI YAĞLARI KOLİYLE ÇALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

OLAY YERİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

