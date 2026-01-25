Dörtyol'da 2 Bin TL'lik Sıvı Yağ Hırsızlığı Kamerada

Market önündeki koliden 18 litre yağ çalındı, güvenlik kamerası kaydetti

Hatay'da, bir şahsın marketin önünde bulunan 2 bin TL değerindeki sıvı yağları koliyle çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özel Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İşletme sahibi, ön tarafta bulunan sıvı yağ kolilerinden birinin eksik olduğunu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, kafasını kapüşonla kapatan bir şahsın 18 litre tutarındaki sıvı yağı bir koliye koyarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yağ çalan şahsa ulaşıldığı ve paranın tahsil edildiği öğrenildi.

