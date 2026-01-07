Dörtyol'da fırın denetimi: Zabıta müdüründen 'Fareyi geçtim, yılan çıkacak' tepkisi

Dörtyol'da fırın denetiminde hijyen ve gramaj skandalı

İlçe zabıtasından kapsamlı kontrol

Dörtyol Belediyesi zabıta ekipleri, Başkan Dr. Bahadır Amaç’ın talimatıyla ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Yapılan incelemelerde 4 fırın işletmesi mercek altına alındı.

Denetimde ortaya çıkan bulgular

Kontrollerde hijyen ve gramaj konularında ciddi ihlaller tespit edildi. Bir fırında üretilen pide ekmeklerinin eksik gramajla çıktığı görülürken, imalathanede bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcek bulunduğu raporlandı.

Zabıta Müdürü Ali Avan karşılaştığı manzaraya tepki göstererek şunları söyledi:

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."

Yasal süreç ve uyarılar

Denetimlerde hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu ve gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrarı halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.

Dörtyol Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

