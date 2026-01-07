Dörtyol'da fırın denetimi: Zabıta müdüründen 'Fareyi geçtim, yılan çıkacak' tepkisi

Dörtyol'da yapılan denetimlerde eksik gramaj, bozulmuş ürünler ve böcek/örümcek bulundu; Zabıta Müdürü Ali Avan sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:07
Dörtyol'da fırın denetimi: Zabıta müdüründen 'Fareyi geçtim, yılan çıkacak' tepkisi

Dörtyol'da fırın denetiminde hijyen ve gramaj skandalı

İlçe zabıtasından kapsamlı kontrol

Dörtyol Belediyesi zabıta ekipleri, Başkan Dr. Bahadır Amaç’ın talimatıyla ilçedeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Yapılan incelemelerde 4 fırın işletmesi mercek altına alındı.

Denetimde ortaya çıkan bulgular

Kontrollerde hijyen ve gramaj konularında ciddi ihlaller tespit edildi. Bir fırında üretilen pide ekmeklerinin eksik gramajla çıktığı görülürken, imalathanede bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcek bulunduğu raporlandı.

Zabıta Müdürü Ali Avan karşılaştığı manzaraya tepki göstererek şunları söyledi:

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."

Yasal süreç ve uyarılar

Denetimlerde hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu ve gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrarı halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.

Dörtyol Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

HATAY'DA ZABITA EKİPLERİNİN FIRINLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE EKMEKLERİN GRAMAJLARI...

HATAY'DA ZABITA EKİPLERİNİN FIRINLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE EKMEKLERİN GRAMAJLARI DÜŞÜK GELİRKEN, İŞLETMELERDE ÇIKAN BÖCEKLER VE ÖRÜMCEKLERSE EKİPLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ.

HATAY'DA ZABITA EKİPLERİNİN FIRINLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE EKMEKLERİN GRAMAJLARI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit, 47 Yaşındaki Adamı Öldürdü
2
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 kilo 800 gram ve 1 milyon 250 bin hap, 2 gözaltı
3
İzmir'de Akaryakıt İstasyonu Satışında Sahte Senetle Dolandırıcılık
4
Sakarya Kaynarca'da Balkon Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
5
Bozkır'da Polis, KOSKİ Personeline Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi
6
Belen'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
7
Niğde Çiftlik'te İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları