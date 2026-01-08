Dörtyol'da Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Gözaltına Alındı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan üç kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre; kasıtlı yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., konut veya eklentilerinde yağma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ile Ailenin Korunması Kanununa muhalefet suçundan 3 gün zorlama hapsi bulunan Y.E.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemler ve Son Durum
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
