Dörtyol'da Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, E.B., S.A. ve Y.E.K. polis ekipleri tarafından yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:50
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan üç kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre; kasıtlı yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., konut veya eklentilerinde yağma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ile Ailenin Korunması Kanununa muhalefet suçundan 3 gün zorlama hapsi bulunan Y.E.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemler ve Son Durum

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

