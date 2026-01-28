Dörtyol'da Motosiklet Tamircilerine Sıkı Denetim: 112 Motosiklet Kontrol Edildi

Dörtyol'da Emniyet ekiplerinin denetiminde 17 işyeri, 112 motosiklet ve 60 şahıs kontrol edildi; 1 iş yerinde 2 adet motor numarası kazıntı motosiklet ele geçirildi.

Dörtyol'da Motosiklet Tamircilerine Denetim

Emniyet ekipleri ilçedeki tamircileri ve araçları mercek altına aldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince motosiklet tamircilerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetim, Asayiş Büro ve Trafik Büro ekipleri tarafından yürütüldü.

İlçe genelinde faaliyet gösteren tamircilerde toplam 17 işyeri denetlendi; bu kapsamda 112 motosiklet kontrol edildi ve 60 şahıs sorgulandı.

Denetimler sırasında, bir iş yerinde 2 adet motor numarası kazıntı motosiklet ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli idari işlem başlatıldı.

Ayrıca, denetim ekipleri tarafından motosiklet sürücüleri ve tamirciler için gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

