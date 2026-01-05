Dörtyol'da Otomobil Yangını: Pekmezci Yaylası'nda Motor Alevlere Teslim Oldu

Dörtyol'da Otomobil Yangını
Pekmezci Yaylası mevkiinde motor alev aldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Pekmezci Yaylası mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Olay, araç sürücüsünün durumu fark etmesiyle gündeme geldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler, ekiplerin hızlı çalışmasıyla araç tamamen sarmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.
