DOLAR
43,03 -0,05%
EURO
50,28 0,24%
ALTIN
6.099,63 -1,92%
BITCOIN
3.978.791,17 -1,27%

Dörtyol'da Otomobil Yangını: Pekmezci Yaylası'nda Motor Alevlere Teslim Oldu

Dörtyol Pekmezci Yaylası'nda seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yok, araçta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:12
Dörtyol'da Otomobil Yangını: Pekmezci Yaylası'nda Motor Alevlere Teslim Oldu

Dörtyol'da Otomobil Yangını

Pekmezci Yaylası mevkiinde motor alev aldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Pekmezci Yaylası mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Olay, araç sürücüsünün durumu fark etmesiyle gündeme geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler, ekiplerin hızlı çalışmasıyla araç tamamen sarmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı, ancak araçta hasar oluştu.

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMI ALEVLERE TESLİM OLAN ARAÇTAKİ YANGINI İTFAİYE...

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMI ALEVLERE TESLİM OLAN ARAÇTAKİ YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ.

HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMI ALEVLERE TESLİM OLAN ARAÇTAKİ YANGINI İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İZBETON Kooperatif Davasında 4’üncü Duruşma — Tunç Soyer ve 65 Sanık Hakim Karşısında
2
Dörtyol'da Otomobil Yangını: Pekmezci Yaylası'nda Motor Alevlere Teslim Oldu
3
Altınözü'nde Konteyner ve Depo Çadırı Yandı
4
Tekirdağ Merkezli 10 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Oto Yedek Parça Dolandırıcılığına Darbe
5
Çatak'ta Çığ Sonrası AFAD ve Ekiplerin Saha İncelemesi
6
Pozantı'da Ali Osman Ulusoy Otobüsünde Yangın: 39 Yolcu Tahliye Edildi
7
Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları