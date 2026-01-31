Dörtyol’da Patlayıcı Madde Denetimi: 137 İşyeri İncelendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 30 Ocak 2026'da Emniyet ekipleri 137 işyeri denetledi; 477 meşale, 11 volkan, 70 maytap ele geçirildi, ruhsatsız işletmeye ceza verildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:27
Dörtyol’da Patlayıcı Madde Denetimi: 137 İşyeri İncelendi

Dörtyol’da Emniyetten Patlayıcı Madde Denetimi

30 Ocak 2026 tarihli operasyonun detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 30 Ocak 2026 tarihinde Dörtyol ilçe genelinde maytap, havai fişek ve meşale gibi patlayıcı madde satışı yapan işyerlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde 137 işyeri kontrol edildi ve 144 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Kontrollerde toplam 477 adet meşale, 11 adet volkan ve 70 adet maytap ele geçirildi.

Piroteknik maddelerin satışına ilişkin ruhsat ve izin belgesi bulunmadığı tespit edilen bir işyerine 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

