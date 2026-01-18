Dron Saldırısı: Kamerun Bayraklı 'Aurelia' Samsun Limanı'na Demirledi

Gemide can kaybı yok; hasarlı konteynerler vinçle indirildi

Kamerun bayraklı 'Aurelia' isimli konteyner gemisi, Karadeniz'de dron saldırısına uğramasının ardından Samsun Limanı'na demirledi. Geminin Novorossiysk Limanı'ndan hareket ettiği ve limandan yaklaşık 80-90 mil açıkta saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Gemde toplam 16 mürettebat bulunduğu; bunun 7'si Türk, 9'u yabancı uyruklu olduğu aktarıldı. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı konteynerlerde hasar oluştu.

Olayın ardından seyrine devam eden gemi, bugün saat 14.30 sıralarında Samsun Limanı'na ulaşarak demirlendi. Limanda hasar gören konteynerler vinç yardımıyla teker teker gemiden indirildi.

Yetkililer tarafından gemide ve konteynerlerde inceleme başlatıldığı bildirildi. Soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

