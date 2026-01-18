Mersin Erdemli'de uçuruma yuvarlanan otomobil: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza Ayrıntıları

Kaza, bugün ilçeye bağlı Fakılı Mahallesi Karaburun mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesinden habersiz babasına ait 33 BDS 353 plakalı otomobili alan A.O.Y. (14) yola çıktı.

Bir süre araçla gezen çocuk, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkıp yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan çocuk, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun Fakılı Mahallesi Muhtarı Suat Yanar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

