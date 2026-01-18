Muğla Gökova'da Tekne Faciası: 1 Ölü, 1’i Ağır 4 Yaralı

Muğla Ula açıklarında 5 metrelik teknenin batması sonucu 1 kişi öldü; 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gökçe sahili açıklarında batan 5 metrelik fiber tekne

Muğla’nın Ula ilçesi açıklarında, içinde 5 kişinin bulunduğu 5 metrelik fiber tekne battı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Olayla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Gökova Körfezi Gökçe sahili açıklarında teknenin battığı, teknede bulunan 5 kişiden birinin Ziraatçılar Koyu’nda kayalıklara çıktığı ve diğer 3 kişinin gözden kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı.

Bildirinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi denizden kurtarıldı.

Olayda İ.Ö. (66)’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurtarılan isimler arasında A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. bulunuyor; kurtarılan 2’si kadın 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris’in Çamlı Mahallesi’ndeki iskeleye çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

