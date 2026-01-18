Niğde'de 65 Yaşındaki N.C. Evinde Ölü Bulundu

Niğde merkezde Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki N.C., yakınlarının haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu; savcılık incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:15
Olayın Ayrıntıları

Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında yaşayan 65 yaşındaki N.C.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerin Müdahalesi ve İnceleme

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle birlikte N.C. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından N.C.'nin cenazesinin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları