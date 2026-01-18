Niğde'de 65 Yaşındaki N.C. Evinde Ölü Bulundu
Olayın Ayrıntıları
Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında yaşayan 65 yaşındaki N.C.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekiplerin Müdahalesi ve İnceleme
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle birlikte N.C. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından N.C.'nin cenazesinin hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.
