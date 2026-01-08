Dursunbey'de Öğle Fırtınası Çatıları ve Ağaçları Uçurdu

Balıkesir Dursunbey'de öğle saatlerinde çıkan fırtına ağaç ve çatıları devirdi; belediye ekipleri yolları temizleyip güvenliği sağladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:32
Dursunbey'de öğle saatlerinde aniden çıkan fırtına hasar bıraktı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına, ilçe genelinde ağaçları ve çatıları uçurdu. Devrilen ağaçlar ve uçan çatı parçaları özellikle cadde ve sokaklarda hasara yol açtı.

Otomobillerde ciddi zararlar oluştu

Fırtına sonucu kopan profillerin otomobillerin üstüne düşmesi bazı araçlarda hasara neden oldu. Bir evin çatısı ise yoldan geçen bir otomobilin ön camından içeri girerek görüntülere yansıdı.

Belediye ekipleri müdahale etti

Belediye ekipleri, olayın ardından sokak ve caddeleri temizleyerek güvenli geçişi sağladı. Dursunbey Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonrası meydana gelen olumsuzluklar, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta ve diğer birimlerimizin koordineli çalışması ile giderilmektedir. Hava şartları sebebi ile tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyor, özellikle çatı ve açık alanlarda zaman geçirilmemesini öneriyoruz"

Vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirli olmaları, kırılgan alanlardan ve çatı altlarından uzak durmaları yetkililerce vurgulanıyor.

