Düzce Cumayeri'de Kuyuya Düşen İnek Vinçle Kurtarıldı

Düzce Cumayeri Yaka Mahallesi'nde kuyuya düşen inek, Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin vinç destekli yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sağ salim sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 23:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:08
Olayın Detayları

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde otlayan ineklerden biri kuyuya düştü. İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, bölgedeki çalışmada vinç yardımıyla müdahale ederek, ineği bulunduğu yerden çıkarmak için harekete geçti.

Yapılan operasyon sonucunda inek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından güvenli şekilde kurtarıldı. İnek, sahibi tarafından sağ salim teslim edildi.

