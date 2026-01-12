Düzce'de 2025'te 2 bin 688 trafik kazası: 12 ölü, 2 bin 254 yaralı

İstatistikler ve kazaların başlıca nedenleri

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, D100 ile D655 karayolu üzerinde önemli bir geçiş noktası olan Düzce'de, polis sorumluluk sahasında 12 ayda yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 688 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda öne çıkan nedenler arasında hız, yol ve hava koşulları, trafiğin gerektirdiği şartlara uymama, geçiş önceliğine uymama, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama ile arkadan çarpma yer aldı. 2025 yılında trafik kazalarında 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 254 kişi yaralandı.

Bir önceki yıl olan 2024'te Düzce'de 2 bin 785 trafik kazası yaşanmış, bu kazalarda 27 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde trafik bilançosu

Resmi veriler, ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 541 kişinin hayatını kaybettiğini ve 407 bin 352 kişinin yaralandığını gösteriyor.

