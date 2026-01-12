Düzce'de 5-11 Ocak 2026: bin 997 Sürücüye Ceza, 190 Araç Trafikten Men

Düzce'de 5-11 Ocak 2026 denetimlerinde 14 bine yakın araç kontrol edildi; bin 997 sürücüye ceza, 20 alkollü sürücüye işlem ve 190 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:29
Düzce'de 5-11 Ocak 2026 Tarihlerinde Yoğun Trafik Denetimi: Sonuçlar Açıklandı

Denetimlerde kural ihlallerine geçit yok

Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler süresince 14 bine yakın araçı kontrol etti.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan sürücülere yönelik işlem yapıldı; bin 997 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 20 araç sürücüsüne alkolden işlem gerçekleştirildi ve 190 araç trafikten men edildi.

Denetimler, özellikle ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi güvenlik riskleri üzerinde yoğunlaştı.

Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve trafik kurallarına uyulmasının hem can hem de mal güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

