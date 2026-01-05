Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Balatalardan Tutuşan 41 Plakalı Tır Söndürüldü
Olayın Özeti
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde balatalarından tutuşan tırta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre, Bolu’dan Düzce istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi alınamayan 41 plakalı tırın balatalarından lastikleri tutuştu.
Sürücü durumu fark edince aracı emniyet şeridine çekip, tırın kupasını dorseden ayırarak itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, balatalarda çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle kontrollü verilen yol, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından normal seyrine döndü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
