Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Balatalardan Tutuşan 41 Plakalı Tır Söndürüldü

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 41 plakalı tırın balatalarından çıkan yangın, Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede söndürüldü; yol normale döndü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 23:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:09
Olayın Özeti

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde balatalarından tutuşan tırta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bolu’dan Düzce istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi alınamayan 41 plakalı tırın balatalarından lastikleri tutuştu.

Sürücü durumu fark edince aracı emniyet şeridine çekip, tırın kupasını dorseden ayırarak itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, balatalarda çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle kontrollü verilen yol, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından normal seyrine döndü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

