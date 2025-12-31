Düzce'de Bıçkıyanı Köyünde Karda Mahsur Kalan Elektrik Ekipleri Kurtarıldı

Olayın Detayları

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen elektrik arızalarını gidermek üzere Bıçkıyanı köyüne giden elektrik ekipleri, ani bastıran karda mahsur kaldı.

Mahsur kalan ekiplerin yardımına İl Özel İdaresi bağlı ekipleri yetişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, ekskavatör ile müdahale ederek, ekiplerin bulunduğu yerden kamyon ve ekibini kurtardı.

Olayda mahsur kalan elektrik ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.

