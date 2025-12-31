DOLAR
Düzce'de Bıçkıyanı Köyünde Karda Mahsur Kalan Elektrik Ekipleri Kurtarıldı

Düzce'de Bıçkıyanı köyünde kar nedeniyle mahsur kalan elektrik ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin ekskavatör müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:36
Olayın Detayları

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen elektrik arızalarını gidermek üzere Bıçkıyanı köyüne giden elektrik ekipleri, ani bastıran karda mahsur kaldı.

Mahsur kalan ekiplerin yardımına İl Özel İdaresi bağlı ekipleri yetişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, ekskavatör ile müdahale ederek, ekiplerin bulunduğu yerden kamyon ve ekibini kurtardı.

Olayda mahsur kalan elektrik ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

