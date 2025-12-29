Düzce'de bidonda 1.013 gram esrar bulundu: 1 gözaltı

Jandarma operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü takipli narkotik operasyonunda Merkez ilçede M.K. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde uyuşturucu bulundurduğuna dair duyum alındı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve operasyon sonucunda bidon içerisinde 1.013 gram esrar maddesi, 1 adet muşta, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli M.K. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

