Düzce'de bidonda 1.013 gram esrar bulundu: 1 gözaltı

Düzce'de jandarma operasyonunda bidondan 1.013 gram esrar, muşta, bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi; M.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:14
Jandarma operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü takipli narkotik operasyonunda Merkez ilçede M.K. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde uyuşturucu bulundurduğuna dair duyum alındı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve operasyon sonucunda bidon içerisinde 1.013 gram esrar maddesi, 1 adet muşta, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli M.K. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMAYLA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT...

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMAYLA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 1 KİŞİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

