Kastamonu'da yolcu otobüsü kara saplandı

Kar ve tipi ulaşımı aksattı

Kastamonu-Araç kara yolunda kar ve tipi nedeniyle bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı.

Otobüsteki yolcular, bölgeye sevk edilen başka bir araca bindirilerek tahliye edildi. Otobüs ise vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında yol kapandı ve bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca, aynı güzergahta bir minibüs de kayarak şarampolde kara saplandı.

