Kastamonu'da Yolcu Otobüsü Kara Saplandı

Kastamonu-Araç kara yolunda kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan yolcu otobüsü kara saplandı; yolcular tahliye edildi, otobüs vinçle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:32
Kastamonu'da yolcu otobüsü kara saplandı

Kar ve tipi ulaşımı aksattı

Kastamonu-Araç kara yolunda kar ve tipi nedeniyle bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak kara saplandı.

Otobüsteki yolcular, bölgeye sevk edilen başka bir araca bindirilerek tahliye edildi. Otobüs ise vinç yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında yol kapandı ve bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Ayrıca, aynı güzergahta bir minibüs de kayarak şarampolde kara saplandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

