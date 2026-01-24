Düzce'de Çatıda Kenevir Bahçesi Kurdu: Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Jandarmadan 21-23 Ocak operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 21-23 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Merkez ilçedeki eş zamanlı aramalar

Merkez ilçe sorumluluk sahasında gerçekleştirilen 5 ayrı ikamette eş zamanlı arama sonucunda; 97 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 355 adet çeşitli çaplarda fişek, 11 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Yığılca ve Kaynaşlı'daki yakalamalar

22 Ocak 2026 tarihinde Yığılca ilçesinde yapılan iki ayrı ikamet aramasında; 1.420 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, hassas terazi, el kantarı, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi. Kaynaşlı ilçesinde bir ikamet aramasında ise 188 gram skunk, 83 gram kubar esrar, kurusıkı tabanca ve 10 adet fişek bulundu.

Çatıda kenevir bahçesi bulundu

Aynı tarihte Merkez ilçe sınırları içinde yapılan aramada bir şahsın evinin çatısına kenevir bahçesi kurduğu tespit edildi. Baskın sonrası evde 27 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi, 20 litre sıvı gübre, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 21 OCAK İLE 23 OCAK ARASINDA YAPTIĞI FAALİYETLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI. OPERASYONLAR KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞAHSIN EVİNİN ÇATISINA KURDUĞU KENEVİR BAHÇESİ DİKKAT ÇEKTİ.