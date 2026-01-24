Düzce'de Çatıda Kenevir Bahçesi Kurdu: Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı 21-23 Ocak operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi; bir kişi çatısına kurduğu kenevir bahçesiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:41
Düzce'de Çatıda Kenevir Bahçesi Kurdu: Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Düzce'de Çatıda Kenevir Bahçesi Kurdu: Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Jandarmadan 21-23 Ocak operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, 21-23 Ocak tarihleri arasında yürüttüğü faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Merkez ilçedeki eş zamanlı aramalar

Merkez ilçe sorumluluk sahasında gerçekleştirilen 5 ayrı ikamette eş zamanlı arama sonucunda; 97 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 355 adet çeşitli çaplarda fişek, 11 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Yığılca ve Kaynaşlı'daki yakalamalar

22 Ocak 2026 tarihinde Yığılca ilçesinde yapılan iki ayrı ikamet aramasında; 1.420 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, hassas terazi, el kantarı, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi. Kaynaşlı ilçesinde bir ikamet aramasında ise 188 gram skunk, 83 gram kubar esrar, kurusıkı tabanca ve 10 adet fişek bulundu.

Çatıda kenevir bahçesi bulundu

Aynı tarihte Merkez ilçe sınırları içinde yapılan aramada bir şahsın evinin çatısına kenevir bahçesi kurduğu tespit edildi. Baskın sonrası evde 27 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi, 20 litre sıvı gübre, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 21 OCAK İLE 23 OCAK ARASINDA YAPTIĞI FAALİYETLERİ KAMUOYU İLE...

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 21 OCAK İLE 23 OCAK ARASINDA YAPTIĞI FAALİYETLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI. OPERASYONLAR KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞAHSIN EVİNİN ÇATISINA KURDUĞU KENEVİR BAHÇESİ DİKKAT ÇEKTİ.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 21 OCAK İLE 23 OCAK ARASINDA YAPTIĞI FAALİYETLERİ KAMUOYU İLE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Sahte Alkol Operasyonu: Litrelerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi
2
Düzce'de Çatıda Kenevir Bahçesi Kurdu: Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
3
Edirne'de çukur isyanı: 'Yollar yapılmazsa canımızdan olacağız'
4
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı
5
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
6
Rusya’dan Ukrayna’ya 370’den Fazla Dron ve 21 Tip Füzeyle Gecelik Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları