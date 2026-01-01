Düzce'de Gazetecilerden Polislere Yeni Yıl Sürprizi: Çikolata İkramı

Düzce'de Gazetecilerden Polislere Yeni Yıl Sürprizi

Konuralp'te görev başındaki polislere çikolata ikramı

Düzce'de yerel haber kanalları ve ulusal haber ajanslarında görev yapan gazeteciler, yeni yılı kutlamak amacıyla Konuralp bölgesinde uygulama yapan polis ekiplerine sürpriz yaptı. Gazeteciler, görev başındaki polislere çikolata ikram ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Ahmet Çelik yaptığı açıklamada: "Her yıl başında olduğu gibi yine kentin asayiş ve güvenlik uygulamalarını yerinde takip etmek üzere yılbaşını güvenlik güçleri ile beraber geçiriyoruz. Biraz önce Sayın Valimiz Selçuk Arslan kolluk kuvvetinin ziyaret ettiği noktada basın mensuplarıyla bir araya geldik bizlerede çikolata ikramında bulundu. Sayın Valimizin bu ikramını yine yılbaşında görevi başında giren polis memurlarına ikram etmek üzere çevirme noktasına geldik" dedi.

Bu anlamlı jest, kamu hizmeti veren güvenlik güçlerine teşekkür ve destek amacı taşıdı. Etkinlik, Düzce'de yeni yılın ilk saatlerinde samimi bir dayanışma örneği olarak kayda geçti.

