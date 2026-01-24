Düzce'de Havaya Ateş ve Sosyal Medya Paylaşımı: 8 Kişi Yakalandı, Silahlar Ele Geçirildi

Olayın Detayları

DÜZCE (İHA) — Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaya ateş ederek bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahısları tespit etti ve operasyon düzenledi.

Soruşturmayı yürüten Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Merkez, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerin peşine düştü. Hesap sahipleri tek tek tespit edilerek adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyon sonucu, adreslerine düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi:

5 adet av tüfeği, 5 adet tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura.

Olayla ilgili soruşturma ve işlemler, jandarma birimleri tarafından devam ediyor.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ EDEREK, BU GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLAYAN 8 KİŞİYİ YAKALADI. ŞAHISLARIN EVLERİNDE VE İŞ YERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.