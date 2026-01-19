Rakka'da SDG Heykelleri İş Makineleriyle Yıkıldı

Rakka'da SDG'ye ait heykeller iş makineleri ve balyozlarla kaldırıldı; Suriye ordusu arama-tarama yapıyor, halk Suriye bayraklarıyla kurtuluşu kutluyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:35
Rakka'da SDG Heykelleri İş Makineleriyle Yıkıldı

Rakka'da SDG'ye Ait Heykeller Yıkıldı

Kent merkezinde semboller kaldırılıyor, arama-tarama sürüyor

Suriye’nin terör örgütlerinden temizlenen kenti Rakkada, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait heykeller iş makineleri ve balyozlarla kaldırıldı. Kent merkezinde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları dikkat çekti.

Suriye ordusu, SDG’nin çekildiği Rakka’da arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Güvenlik çalışmalarının devam ettiği bölgelerde ekipler, sokak sokak tarama yaparak kontrol ve düzenlemeler gerçekleştiriyor.

Rakka halkı ise Suriye bayraklarıyla sokaklara çıkarak kentin kurtuluşunu kutlamaya devam ediyor. Bu kutlamalar eşliğinde SDG’ye ait semboller kentten sistematik şekilde temizleniyor.

Suriye’nin terör örgütlerinden temizlenen kenti Rakka’da, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye...

Suriye’nin terör örgütlerinden temizlenen kenti Rakka’da, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait heykeller iş makineleri ve balyozlarla yıkıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

