Rize'de yer altı otoparkında trafo yangını — Araçlara zarar yok

Rize Belediyesi'ne ait iki katlı yer altı otoparkında saat 13.00'te trafoda yangın çıktı. İtfaiye müdahale etti, araçlarda hasar yok; inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:00
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı altında, saat 13.00

RİZE (İHA) – Rize Belediyesi'ne ait iki katlı yer altı otoparkında bulunan elektrik trafosunda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın altında yer alan kapalı otoparkta trafodan gelen patlama sesi duyuldu ve ardından yoğun duman yükseldi.

Olayı fark eden otopark görevlileri durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yetkililer, yangın sırasında otoparkta bulunan araçlarda herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları