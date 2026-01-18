Düzce'de Polis Yangını Fark Edip Ahır ve Evi Kurtardı

Düzce'de polis amirinin fark ettiği yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle ahırda bulunan 9 büyükbaş ve 4 kişinin evi alevlerden korunarak söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 04:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 04:56
Düzce'de Polis Yangını Fark Edip Ahır ve Evi Kurtardı

Düzce'de Polis Müdahalesiyle Ahır ve Ev Yangından Kurtarıldı

Çamköy Mahallesi'nde gece saatlerinde korkutan yangın

Çamköy Mahallesi 3118. Sokak adresindeki Sultan Akgül'e ait 2 katlı müştemilat'ta gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek müştemilatın tamamını sardı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis amiri yangını fark ederek derhal durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangının, hemen bitişiğinde bulunan ve içinde 9 büyükbaş hayvan barındıran ahıra ile 4 kişinin yaşadığı tek katlı eve sıçraması önlendi. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın sonucu 2 katlı müştemilat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Hayvanların zarar görmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

