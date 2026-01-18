Kayseri'de Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Kişi Ağır Yaralı

Kayseri Melikgazi'de Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı'nda otomobilin yayaya çarpması sonucu yaya ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin yayaya çarpması sonucu ağır yaralanma yaşandı. Kaza, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücü A.K. yönetimindeki 19 UF 747 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralandı ve ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansta müdahale edip Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Yaralının hastaneye bilinci kapalı halde sevk edildiği bildirildi.

Sürücü A.K., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

