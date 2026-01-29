Düzce'de Sahte Kimlikle Arazi Dolandırıcılığı: 4 Kişi Tutuklandı

Şebeke çökertildi, milyonluk para transferi engellendi

Düzce'de yürütülen soruşturmada, 5 kişilik sahte kimlikle arazi satmaya çalışan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan H.Ç., T.K., L.G. ve G.K. isimli şüpheliler tutuklandı; B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, alıcı konumunda bulunan M.B.U.G., merkeze bağlı Aziziye Mahallesindeki 3 dönümlük araziyi satın almak istedi. İrtibata geçtiği ve 13 ayrı dolandırıcılık suç kaydı bulunan H.Ç., arazi sahibinin sahte kimliğini düzenleyerek satış için 42 milyon lira üzerinden anlaştı.

Satış işlemleri için taraflar Düzce Tapu Müdürlüğüne gitti. Bu sırada H.Ç., gerçek arazi sahibi adına açılmış gibi gösterilen bir IBAN numarası vererek hesaba 14 milyon 200 bin lira yatırılmasını sağladı. Ancak tapu müdürlüğünde görevli memur durumdan şüphelenerek işlemleri durdurdu.

Yapılan incelemede, hesaba yatırılan 14 milyon 200 bin liranın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan dövize çevrildiği tespit edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu; araziyi sahte kimlikle satmaya çalışan H.Ç. ile parayı çekip Denizli'ye kaçan ve 6 suç kayıtlı olan T.K. yakalandı.

Ayrıca, T.K. ile birlikte döviz bürosuna giden, kimliğini gizlemek için kapüşonlu kıyafet giyip maske takan ve 22 suç kayıtlı olan L.G. de Sakarya'da gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, L.G. ile ortak hareket eden B.G.'yi Sakarya'da; dolandırıcılık organizasyonunu yönetenlerden biri olduğu belirlenen ve 22 ayrı suç kaydı bulunan G.K.'yi ise İstanbul'da yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler Düzce Adliyesine sevk edildi. Yapılan yargılama işlemleri sonucunda H.Ç., T.K., L.G. ve G.K. tutuklanırken, B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

