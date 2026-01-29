Düzce'de Strafor Fabrikası Alevlere Teslim Oldu — D-100 Kapandı

Düzce Doğanlı'da strafor üretim fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı; D-100'ün her iki istikameti trafiğe kapatıldı, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:29
Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan strafor üretim fabrikasında çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede fabrikanın tamamını ve etrafındaki strafor malzemelerini sardı.

Yangının yayılması ve müdahale

Rüzgarın etkisini artırması nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşti. Olay yerine Düzce merkez ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi, ayrıca söndürme çalışmaları için çevre illerden de destek talep edildi. Çalışmaların halen devam ettiği bildirildi.

Ulaşımda önlemler

Güvenlik ve müdahale çalışmaları kapsamında D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede yalnızca yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor.

Yangın havadan dronla görüntülendi

Yangının sürdüğü fabrika, geceyi aydınlatan alevlerin büyüklüğüyle dron kamerasına yansıtıldı. Havadan çekilen görüntülerde yangının boyutu ve söndürme çalışmalarının yoğunluğu açıkça görülüyor.

İlgili ekiplerin müdahalesi devam ediyor; yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

