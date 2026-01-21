Düzce'de Trafik Jandarması 6 Bin 17 Aracı Denetledi

DÜZCE (İHA)

Düzce Trafik Jandarması ekiplerince yürütülen trafik denetim faaliyetleri kapsamında il genelinde geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri yapılan denetimlerde 6 bin 17 araç, 218 motosiklet ve 3 bin 775 şahıs kontrol etti.

Denetimlerin amacı; trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması olarak belirtildi.

Ekipler, denetimler sırasında emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları, sürücü belgeleri ve araçların teknik yeterlilikleri başta olmak üzere birçok konuda kontroller yaptı.

Trafik Jandarması yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı.

