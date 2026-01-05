DOLAR
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Genç Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı; sentetik maddeler, ecza ve kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:10
DÜZCE (İHA) — Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 4 genç gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Operasyon Detayları

Burhaniye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ele geçirilen maddeler arasında iki parça halinde 6 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (600 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek ham madde), bin 566 adet sentetik ecza, 1 gram kokain ve iki parça halinde 65 gram sentetik kannabinoid maddesi yer aldı.

Gözaltı ve Tutuklama

Olayla ilgili olarak TCK 188'den işlem yapılarak gözaltına alınan; P.B. (19) (5 suç kaydı), İ.Y. (22) (8 suç kaydı), T.G. (22) (2 suç kaydı) ve Ö.Y. (28) isimli şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

