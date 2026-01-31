Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı — Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, VKS üzerinden düzenlenen düzensiz göçle mücadele toplantısına katıldı; bölge illeriyle koordinasyon ve yeni tedbirler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 08:11
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 08:11
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantı Gündemi

Toplantıda, bölge genelinde yürütülen düzensiz göçle mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı. Katılımcılar, mevcut uygulamaların etkinliğini gözden geçirerek kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulanacak yeni tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Katılımcı İller

Toplantıya; Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve Kars valileri katılım sağladı. Bölge illerinin temsilcileri, sahadaki uygulamalar ve koordinasyon mekanizmalarını değerlendirdi.

Toplantı sonucunda, düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin artırılması ve bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik adımların atılması hedeflendi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

