Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı — Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Toplantı Gündemi
Toplantıda, bölge genelinde yürütülen düzensiz göçle mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı. Katılımcılar, mevcut uygulamaların etkinliğini gözden geçirerek kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulanacak yeni tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.
Katılımcı İller
Toplantıya; Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve Kars valileri katılım sağladı. Bölge illerinin temsilcileri, sahadaki uygulamalar ve koordinasyon mekanizmalarını değerlendirdi.
Toplantı sonucunda, düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin artırılması ve bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik adımların atılması hedeflendi.
