Erzurum'da Kesinleşmiş 13 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da toplam 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.İ yakalandı; başkasına ait kimlik kullanımı nedeniyle soruşturma başlatıldı, tutuklanarak Patnos cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:33
Operasyon ve yakalama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Suçlamalar ve ceza detayları

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Asliye Ceza İlamat Masası tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan verilen 12 yıl 6 ay ile Artvin İlamat ve İnfaz Bürosunca, birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillere iştirak etmeksizin; konusunu oluşturan eşyayı bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satmak suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezaları birleştirilerek, toplam 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası tespit edilen M.N.İ isimli şahıs yakalandı.

İfade ve tutuklama

Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşmede, şahıs hakkında ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan tahkikat başlatıldığı belirtildi. Mevcut arama müzekkereleri doğrultusunda gözaltına alınan M.N.İ, tutuklanarak Patnos kapalı cezaevine teslim edildi.

