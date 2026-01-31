Maltepe'de Seyir Halindeki Peugeot Alev Aldı
Olayın ayrıntıları
Maltepe Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı mevkiinde, saat 07.10 sıralarında seyir halindeki 41 AVZ 336 plakalı Peugeot marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi ve durumu yetkililere bildirdi.
İtfaiye ve polis ekipleri kısa süre içinde olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu. Küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri güvenlik nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapattı. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.
