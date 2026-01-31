Düzensiz Göçle Mücadelede Bölgesel Koordinasyon Güçlendirildi

Erzurum Valiliği koordinasyonunda VKS ile düzenlenen toplantıda, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Kars valileri düzensiz göçle mücadelede iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:47
Düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılması amacıyla düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Bölge Toplantısı, Erzurum Valiliği koordinasyonunda VKS (video konferans sistemi) üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel değerlendirmeler ve ortak hareket etme stratejileri ele alındı.

Katılımcılar ve Bölgesel İş Birliği

Toplantıya Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan ile Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars valileri katıldı. Toplam 5 ilin yer aldığı oturumda, düzensiz göçle etkin mücadele için iller arası uyum ve ortak adımların önemi vurgulandı.

Gündem: Sorunlar, Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri

Bölge genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda mevcut durum, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İller arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılırken, koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik somut görüş alışverişleri gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği koordinasyonunda yürütülen bu değerlendirmelerin, düzensiz göçle mücadelede bölgesel iş birliğini ve koordinasyonu artırmayı hedeflediği belirtildi.

