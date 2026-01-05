Düziçi'nde Kaza: Hacı Mehmet ve Handenur Sünbül Toprağa Verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet Sünbül (56) ile gelini Handenur Sünbül, memleketleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Detayları

Kaza, 4 Ocak 2026 tarihinde Adana-Pozantı otoyolunda, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Karayayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Hacı Mehmet Sünbül, oğlu Mehmet Hüseyin Sünbül (30) yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araçla, uzman çavuş olan oğlunu karşılamak üzere Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden Çukurova Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Otoyolda Karayayla Mahallesi mevkiine gelindiği sırada, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak köprüden düştü.

Kazada araçta bulunan Hacı Mehmet Sünbül ve gelini Handenur Sünbül olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Hüseyin Sünbül, Zehra Sünbül ile uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Osmaniye’nin Düziçi ilçesine getirildi. Düziçi Asri mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Hacı Mehmet Sünbül ve Handenur Sünbül, gözyaşları arasında aynı mezarlığa defnedildi.

